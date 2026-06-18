Назван вероятный сценарий ЦБ по ключевой ставке

Центральный банк (ЦБ) России с наибольшей вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14,5%. Такой прогноз ТАСС дал кандидат экономических наук, руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари.

По словам эксперта, макроситуация и геополитика, особенно в Персидском заливе, не способствуют смягчению ставок в мире.

«Думаю, на этом фоне наш регулятор не будет излишне смягчать денежно-кредитную политику и с наибольшей вероятностью оставит ставку без изменения», — отметил Коложвари.

Он оценил вероятность сохранения ставки в 50%, снижения на 50 базисных пунктов (б.п.) — в 30%, на 100 б.п. — в 20%.

Накануне заседания ЦБ, которое пройдет 19 июня, экономист Олег Николаев допустил, что регулятор может снизить ставку сильнее чем на традиционные 0,5 процентного пункта. По его словам, атмосферу перед заседанием подогрело исчезновение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что породило слухи о смене курса. Однако, по его мнению, статистика по потребительской активности выглядит слишком сильной для резкого смягчения. Николаев отметил, что розничные продажи выросли на 4%, общественное питание — на 23,5%, услуги — на 4,9%, зарплаты — более чем на 9%.

Ранее стало известно, когда ключевая ставка снизится до 10%.