Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Назван вероятный сценарий ЦБ по ключевой ставке

Экономист Коложвари: ЦБ сохранит ставку в диапазоне 14-14,5%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России с наибольшей вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14,5%. Такой прогноз ТАСС дал кандидат экономических наук, руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари.

По словам эксперта, макроситуация и геополитика, особенно в Персидском заливе, не способствуют смягчению ставок в мире.

«Думаю, на этом фоне наш регулятор не будет излишне смягчать денежно-кредитную политику и с наибольшей вероятностью оставит ставку без изменения», — отметил Коложвари.

Он оценил вероятность сохранения ставки в 50%, снижения на 50 базисных пунктов (б.п.) — в 30%, на 100 б.п. — в 20%.

Накануне заседания ЦБ, которое пройдет 19 июня, экономист Олег Николаев допустил, что регулятор может снизить ставку сильнее чем на традиционные 0,5 процентного пункта. По его словам, атмосферу перед заседанием подогрело исчезновение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что породило слухи о смене курса. Однако, по его мнению, статистика по потребительской активности выглядит слишком сильной для резкого смягчения. Николаев отметил, что розничные продажи выросли на 4%, общественное питание — на 23,5%, услуги — на 4,9%, зарплаты — более чем на 9%.

Ранее стало известно, когда ключевая ставка снизится до 10%.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!