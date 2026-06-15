Экономист назвал особенность предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке

Банк России на заседании 19 июня может снизить ключевую ставку сильнее, чем на традиционные 0,5 процентного пункта, заявил «Газете.Ru» высказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев. По его словам, ситуация с Набиуллиной подогрела атмосферу перед заседанием ЦБ.

«В предстоящую пятницу – очередное заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Атмосфера перед ним хорошенько подогрета таинственным исчезновением Эльвиры Набиуллиной. Вроде как теперь она готова появиться и все объяснить, но этих нескольких дней хватило для того, чтобы в народном сознании возникла легенда о предстоящей смене курса денежно-кредитной политики. Перед заседанием ЦБ на рынке усилились ожидания смягчения денежно-кредитной политики. При этом официальная статистика по потребительской активности, напротив, выглядит слишком сильной для резкого снижения ставки. Я совсем не удивлюсь, если ставку 19-го опустят сильнее, чем на традиционные полпроцента. Для этого есть все поводы» — отметил Николаев.

Экономист обратил внимание на официальную статистику, согласно которой розничные продажи выросли на 4%, общественное питание — на 23,5%, услуги — на 4,9%, зарплаты россиян — более чем на 9%.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня. Сейчас ставка составляет 14,5% годовых.

Ранее ЦБ анонсировал пресс-конференцию с Набиуллиной.