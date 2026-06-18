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Бизнес

В России оценили эффект от строительства туннеля на Аляску

Эксперт Воротников: туннель на Аляску даст импульс сотрудничеству России и США
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Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии РФ и США в добыче и переработке ресурсов.

По мнению Воротникова, еще одним из важных направлений сотрудничества мог бы стать обмен опытом по созданию дата-центров на территории российской Арктики, поскольку там есть главное условие для работы ЦОДов — естественный холод.

Третьим перспективным направлением является газохимия — в Арктической зоне России имеются большие запасы природного газа, а его сжижение также происходит при низких температурах.

Воротников подчеркнул, что у проекта строительства туннеля очень большой срок реализации, хотя эффект от него будет достаточно высокий. Для успеха проекта необходимо будет сделать доступным Чукоткский полуостров. Поэтому нужно строить железную и автомобильные дороги, по которым будут перевозиться грузы и доставляться на Американский континент.

5 июня вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов заявил, что туннель через Берингов пролив сделает Чукотку магнитом для туристов из США.

Ранее сообщалось, что тоннель между Россией и США может быть в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем.

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