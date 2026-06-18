СМИ: сменивший Буцаева Хатуов взялся за мусорную реформу

Первый заместитель главы Минприроды Джамбулат Хатуов, сменивший в этой должности находящегося в розыске Дениса Буцаева, намерен заняться решением накопленных в отрасли проблем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на публично-правовую компанию (ППК) «Российский экологический оператор» (РЭО).

По данным издания, Хатуов поручил РЭО запросить и проанализировать договоры регионов на вывоз отходов, не относящихся к ТКО, а также ход ликвидации несанкционированных свалок. Как утверждает РЭО, особое внимание новый замминистра уделил контейнерным площадкам во дворах.

«Картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы», — подчеркнул первый замглавы Минприроды.

Хатуов отметил, что необходимо исключить ситуации, когда контракты на уборку свалок не приводят к фактическому наведению порядка.

«Коммерсантъ» утверждает, что это первая публичная реакция властей на ситуацию с «мусорной реформой» после того, как прежний куратор Денис Буцаев в конце мая покинул пост.

В мае этого года Буцаев, уехавший из России, был объявлен в розыск по уголовной статье. Он занимал пост гендиректора РЭО с 2020 по март 2025 года, затем стал замглавы Минприроды, а 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Через неделю после этого стало известно, что Буцаев уехал из России через Минск.

Ранее депутат Миронов назвал мусорную реформу бессмысленной тратой денег.