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Бизнес

Финансист рассказал, как в июле изменятся условия одобрения кредита

С июля банки начнут оценивать незарегистрированные доходы россиян с дисконтом
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля 2026 года при одобрении кредита банки начнут учитывать так называемый самозаявленный доход клиентов с дисконтом в 10%. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, уже сейчас при расчете кредитоспособности учитываются только подтвержденные поступления, такие как заработная плата, пенсии, социальные выплаты или доход от аренды. При этом переводы от родственников, возврат долгов и разовые продажи имущества не влияют на размер доступного кредита.

С июля следующего года банки смогут учитывать лишь 90% дохода, который заемщик указывает в анкете без документального подтверждения. Кроме того, эта сумма не должна превышать среднедушевой доход в регионе по данным Росстата.

Еще более строгие правила вступят в силу с 1 июля 2027 года. Тогда неподтвержденные доходы полностью перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредиты. По мнению финансиста, нововведения усложнят получение крупных займов для граждан, которые не могут официально подтвердить свои доходы. В связи с этим потенциальным заемщикам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы.

До этого эксперт в сфере потребительского кредитования, операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов рассказал, что банки отказывают россиянам по 80,5% заявок на розничные кредиты, включая потребительские займы, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.

Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты.

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