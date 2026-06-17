Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, когда состоится первый рейс между Россией и Танзанией

Air Tanzania запустит первые прямые рейсы между Россией и Танзанией со 2 июля
Shutterstock

Национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania 2 июля выполнит первый прямой рейс между Россией и Танзанией. Об этом сообщили в авиакомпании, передает ТАСС.

Полеты будут осуществляться по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Рейсы запланированы три раза в неделю.

Из московского аэропорта Внуково самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам и субботам, а из Дар-эс-Салама — по понедельникам, средам и пятницам. Билеты на новое направление уже поступили в продажу.

Продолжительность перелета из Москвы до Занзибара составит около 8,5 часов.

До этого сообщалось, что Росавиация выдала танзанийской авиакомпании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. По информации министра транспорта РФ Андрея Никитина, вылеты будут осуществляться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner.

Ранее Россия и Китай продлили безвизовый режим до конца 2027 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!