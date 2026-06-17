Стало известно, когда состоится первый рейс между Россией и Танзанией

Air Tanzania запустит первые прямые рейсы между Россией и Танзанией со 2 июля

Национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania 2 июля выполнит первый прямой рейс между Россией и Танзанией. Об этом сообщили в авиакомпании, передает ТАСС.

Полеты будут осуществляться по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Рейсы запланированы три раза в неделю.

Из московского аэропорта Внуково самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам и субботам, а из Дар-эс-Салама — по понедельникам, средам и пятницам. Билеты на новое направление уже поступили в продажу.

Продолжительность перелета из Москвы до Занзибара составит около 8,5 часов.

До этого сообщалось, что Росавиация выдала танзанийской авиакомпании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. По информации министра транспорта РФ Андрея Никитина, вылеты будут осуществляться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner.

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