Суд арестовал имущество экс-банкира Беджамова на 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на принадлежащее экс-председателю совета директоров ООО «Внешпромбанк» Георгию Беджамову нежилое помещение в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Речь о помещении площадью около 7,4 тысячи квадратных метров по адресу: Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. Его кадастровая стоимость составляет около 1,2 млрд рублей. Собственником объекта недвижимости является ООО «Промстройпроект», а владельцем этой компании суд признал Беджамова.

В настоящее время бывший банкир скрывается в Великобритании и объявленв международный розыск. С 2018 года Беджамов признан банкротом, а в июле 2025 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии общего режима за хищение более 156 млрд рублей.

По версии следствия МВД, в апреле 2009 года он вместе с сестрой Ларисой Маркус (экс-президентом Внешпромбанка) создал преступную группу, куда вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. До декабря 2015 года они присваивали средства банка, выдавая невозвратные кредиты на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывая деньги с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия, — всего на сумму более 156 млрд рублей. Маркус и Глушакова уже осуждены за это хищение. Сам Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги оцениваются примерно в 215 млрд рублей.

В феврале Замоскворецкий суд Москвы приговорил 62-летнего бывшего заместителя председателя правления Судостроительного банка Василия Мельникова за растрату 11 млрд рублей. По версии следствия, деньги были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов.

Ранее суд арестовал директора компании, автобус которой сбил пешеходов в Екатеринбурге.