Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Суд арестовал имущество экс-банкира Беджамова на 1,2 млрд рублей

Суд арестовал принадлежащее экс-банкиру Беджамову помещение в Хамовниках
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на принадлежащее экс-председателю совета директоров ООО «Внешпромбанк» Георгию Беджамову нежилое помещение в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Речь о помещении площадью около 7,4 тысячи квадратных метров по адресу: Комсомольский проспект, дом 42, строение 1. Его кадастровая стоимость составляет около 1,2 млрд рублей. Собственником объекта недвижимости является ООО «Промстройпроект», а владельцем этой компании суд признал Беджамова.

В настоящее время бывший банкир скрывается в Великобритании и объявленв международный розыск. С 2018 года Беджамов признан банкротом, а в июле 2025 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии общего режима за хищение более 156 млрд рублей.

По версии следствия МВД, в апреле 2009 года он вместе с сестрой Ларисой Маркус (экс-президентом Внешпромбанка) создал преступную группу, куда вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. До декабря 2015 года они присваивали средства банка, выдавая невозвратные кредиты на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывая деньги с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия, — всего на сумму более 156 млрд рублей. Маркус и Глушакова уже осуждены за это хищение. Сам Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги оцениваются примерно в 215 млрд рублей.

В феврале Замоскворецкий суд Москвы приговорил 62-летнего бывшего заместителя председателя правления Судостроительного банка Василия Мельникова за растрату 11 млрд рублей. По версии следствия, деньги были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов.

Ранее суд арестовал директора компании, автобус которой сбил пешеходов в Екатеринбурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!