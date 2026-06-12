В Екатеринбурге арестован глава компании, автобус которой врезался в пешеходов

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Алексея Яркова, директора транспортной компании «Авто-Ном», автобус которой вечером 10 июня сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что гособвинитель ходатайствовал в отношении него о мере пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчине инкриминируется совершение тяжкого преступления. Кроме того, прокурор полагает, что Ярков может препятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на свидетелей и скрыться от правоохранительных органов.

Суд отправил фигуранта под арест до 10 августа.

О крупной аварии в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В аварии погибли две женщины, мужчина и ребенок.

Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, бригады скорой помощи оказали помощь нескольким пострадавшим на месте аварии, остальных — госпитализировали.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.