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Квартиры в новостройках подешевели в большинстве мегаполисов России

Поиск Яндекса по квартирам: новые однушки в Ростове-на-Дону подешевели почти на 7%
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года квартиры в новостройках подешевели в большинстве российских городов-миллионников. Сильнее всего цены снизились на однушки в Ростове-на-Дону (-6,8%, до 6,9 млн рублей в среднем). Это следует из данных Поиска Яндекса по квартирам, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Также однушки подешевели в Москве (-3%, до 21,8 млн рублей), Воронеже (-2,5%, до 5,9 млн рублей), Самаре (-2,1%, до 6,3 млн рублей) и Перми (-2%, до 6,5 млн рублей).

В сегменте двухкомнатных квартир максимальное снижение также показал Ростов-на-Дону. За месяц средняя стоимость таких квартир уменьшилась на 4,2% и составила 8,7 млн рублей. В Краснодаре цены снизились на 3% — до 9 млн рублей, в Самаре — на 2,5%, до 8,9 млн рублей, в Перми — на 2,3%, до 8,2 млн рублей, а в Москве — на 1,8%, до 30,1 млн рублей.

Среди трехкомнатных квартир наиболее заметное снижение произошло в Самаре, где средняя стоимость упала на 3,3% — до 12,9 млн рублей. В Москве трешки подешевели на 2,4%, до 40,3 млн рублей, в Красноярске и Уфе — на 1,9%, до 10,5 млн и 11,7 млн рублей соответственно, в Перми — на 1,5%, до 10,7 млн рублей.

Аналитики связали снижение цен с изменением структуры предложения. В продаже стало больше сравнительно доступных квартир массового сегмента, что повлияло на медианную стоимость жилья.

По всем городам-миллионникам средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в мае составила 8,1 млн рублей, двухкомнатной — 11,5 млн рублей, трехкомнатной — 15 млн рублей. За месяц эти показатели снизились на 1,4%, 0,9% и 0,6% соответственно.

Ранее россиянам назвали три главных красных флага при покупке новостройки в ипотеку.

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