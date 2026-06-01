Минстрой предложил повысить нормативную стоимость жилья в России

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья на 6% в 2026 году

Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123,7 тысячи рублей. Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал 2026 года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Самые существенные увеличения показателей предлагаются для Москвы (около 221,4 тысячи рублей, +7% ко второму кварталу), Московской области (208 тысяч рублей, +19%), Сахалинской области (194,5 тысячи рублей, +18%).

Наименьшие значения у Ингушетии (61,2 тысячи рублей, +1% относительно второго квартала), Тамбовской области (76,8 тысячи рублей, −3%) и Дагестана (78,7 тысячи рублей, −3%).

Норматив стоимости квадратного метра используется властями при расчете социальных выплат для граждан, предоставляемых на покупку, строительство жилья и переселение из аварийного фонда за счет средств федерального бюджета.

Тем временем в Госдуме заявили, что условия по ранее выданной семейной ипотеке россиянам, не состоящим в официальном браке, должны быть сохранены после изменения программы. При этом с 1 февраля 2026 года уже действует правило «одна семья — одна льготная ипотека».

Ранее стало известно, что пугает россиян в ипотеке.