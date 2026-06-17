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Бизнес

Россиян предупредили о рисках для бизнеса при использовании ИИ

Эксперт Голицын: компании не могут контролировать передачу данных в ИИ-системы
Ingram Images/Global Look Press

За 2025 год количество конфиденциальной информации, которую сотрудники компаний в России передают публичным ИИ-системам, увеличилось более чем в 30 раз. В запросы попадают договоры, финансовые отчеты организаций, персональные данные клиентов и другая подобная информация. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.

По словам специалиста, основной проблемой является отсутствие контроля над передачей данных в ИИ-системы.

«При этом у 60% организаций нет четкой политики по использованию ИИ‑инструментов и больших языковых моделей (LLM). Особую опасность представляют сценарии, когда разработчики используют публичные LLM‑интерфейсы для работы с кодом: во внешние сервисы могут утечь фрагменты внутренней логики и чувствительная бизнес‑информация», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что в программном обеспечении, которое создано только с помощью ИИ, содержится в 15 раз больше уязвимостей, чем написанном человеком. Одними из самых распространенных проблем являются отсутствие фильтрации ввода и некорректная авторизация. Также угроза может быть связана с агентными системами. При компрометации подобные системы предоставляют злоумышленникам доступ ко всему ИТ‑контуру компании.

Для того чтобы решить эту проблему, следует развертывать ИИ‑инструменты только внутри собственного ИТ‑периметра, а также пользоваться исключительно проверенными библиотеками данных.

До этого и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Айрат Фаррахов сообщил, что в Татарстане планируют создать ИИ-помощника для врачей в первичном звене. После внедрения приложение будут продавать в другие регионы страны ради масштабирования и доходов в бюджет республики.

Ранее были названы последствия внедрения ИИ на российском рынке труда.

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