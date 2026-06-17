Стало известно, сколько россиян хотят сменить квартиру

Почти половина россиян — 46% — хотели бы сменить текущее жилье, если бы их не ограничивал бюджет. Об этом «Газете.Ru» рассказала вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

«Покупка квартиры редко сводится к выбору между понравившимся вариантом и доступной суммой. Чаще всего покупателям приходится искать компромисс между своими пожеланиями и финансовыми возможностями. Человек оценивает район, площадь, планировку, транспортную доступность, инфраструктуру и множество других факторов. Но в итоге практически всегда приходится соотносить свои желания с бюджетом. Для 14% россиян стоимость жилья была главным критерием при покупке квартиры. Еще около 30% признались, что цена играла важную роль, но не была единственным фактором выбора», — отметила Ханнанова.

По ее словам, при этом почти половина покупателей — 49% — сначала определялись с ключевыми характеристиками жилья, а уже потом искали вариант, который соответствовал бы финансовым возможностям.

Ханнанова уточнила, что после покупки многие оценивают правильность своего выбора уже в повседневной жизни. Сейчас 54% россиян довольны своим жильем, однако остальные готовы были бы рассмотреть переезд при наличии большего бюджета, сказала эксперт.

Она пояснила, что чаще всего причины связаны с нехваткой комнат или площади, неудобной планировкой, изменением требований к району проживания или окружающей инфраструктуре.

«На этапе покупки людям проще согласиться на меньшую площадь, более удаленный район или компромиссную планировку. Но спустя несколько лет меняются работа, маршруты, состав семьи и образ жизни. Тогда такие компромиссы становятся более заметными», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, сама по себе покупка жилья в рамках имеющегося бюджета не является ошибкой.

«Ошибка начинается там, где бюджет полностью заменяет сценарий жизни. Важно учитывать не только стоимость квартиры и размер ежемесячного платежа, но и понимать, какие задачи это жилье должно решать через три-пять лет», — отметила эксперт.

Она добавила, что сегодня цена остается одним из ключевых критериев выбора недвижимости, однако не должна становиться единственным. Чем лучше покупатель понимает свои долгосрочные потребности до заключения сделки, тем выше вероятность, что квартира будет устраивать его не только сразу после покупки, но и спустя годы, заключила Ханнанова.

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