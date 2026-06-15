Названа главная ошибка ипотечных заемщиков

Главная ошибка ипотечных заемщиков — пытаться снизить ежемесячный платеж любой ценой. Снизить ипотечный платеж и снизить финансовую нагрузку — не всегда одно и то же, заявила «Газете.Ru» основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева

«В 2026 году ипотека для многих семей превратилась из инструмента покупки жилья в отдельного члена семьи с очень дорогим содержанием. И нет универсального рецепта по снижению ипотечной нагрузки, все очень индивидуально и здесь важно как критическое, так и стратегическое мышление. Иногда люди уменьшают платеж на 10 тыс. рублей, увеличивая срок кредита, но при этом кратно вырастает переплата за весь срок кредитования. Я называю это «ипотечной анестезией»: хорошо сейчас, а дальше хуже. Снижать переплату по ипотеке нужно не любой ценой. Нужно нивелировать финансовый стресс для семьи. Самая дорогая ипотека не та, где высокая ставка, а та, из-за которой человек перестает жить», — отметила Гордеева.

По ее словам, рефинансирование (закрытие старого кредита за счет нового под более выгодную ставку) — это хороший инструмент снижения долговой нагрузки, но не всегда: оно работает не при любом снижении. Рефинансирование становится интересным, когда разница между текущей ставкой и новой хотя бы 1,5–2 процентных пункта, предупредила Гордеева. Нужно учитывать затраты на новую страховку, оценку, регистрацию, переоформление, а еще потерю собственного времени, пояснила риелтор. По ее словам, если ипотека небольшая или остался маленький срок, экономия может оказаться символической.

«Относительно досрочного погашения почти все спрашивают: уменьшать срок или платеж? Но и здесь нет однозначного ответа. Финансово выгоднее почти всегда уменьшать срок. Потому что сокращается переплата по кредиту. Но жизнь не Excel. Если семье тяжело, я часто советую сначала снижать платеж. Например, человек получил 1 млн рублей. Можно сократить срок кредита и переплату по нему. Но если у человека нестабильное финансовое положение и все средства семьи уходят на ежемесячные платежи, лучше подстраховаться и уменьшить платеж. Я называю это «покупкой финансового воздуха», — сказала Гордеева.

По ее словам, при этом дальше следует строго соблюдать финансовую дисциплину и при уменьшении размера ежемесячного платежа, все равно стараться образовавшуюся дельту вносить в качестве досрочного погашения.

Она считает, что самая опасная ошибка заемщика при финансовых сложностях — молчать. Люди сначала берут микрозаймы, кредитки или оформляют новый кредит, чтобы платить старый, посетовала риелтор. Если платеж стал неподъемным, то один из вариантов это обратиться в банк и в процессе переговоров решить, что выгоднее в сложившихся условиях: реструктуризация, изменение графика, увеличение срока. ипотечные каникулы, призвала Гордеева.

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