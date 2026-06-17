Зарплаты россиян резко выросли

Экономист Балынин: средняя зарплата в России за год выросла на 15 тыс. рублей

Средняя зарплата в России в марте 2026 года выросла почти на 15 тыс. рублей по сравнению с мартом прошлого года и достигла 112,65 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В марте 2026 года средняя зарплата достигала 112,65 тыс. рублей. В марте 2025 года средняя зарплата составляла 97,65 тыс. рублей. За год показатель увеличился на 15,4% или на 15 тыс. рублей. Если сравнивать с мартом 2024 года, рост составил уже 28,4%, или почти 25 тыс. рублей. Тогда средняя зарплата была на уровне 87,74 тыс. рублей. За шесть лет показатель вырос более чем вдвое. По сравнению с мартом 2020 года средняя зарплата увеличилась в 2,21 раза — с 50,95 тыс. до 112,65 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Одним из факторов роста он назвал повышение МРОТ. В 2020 году минимальный размер оплаты труда составлял 12 130 рублей, а в 2026 году достиг 27 093 рублей. По сравнению с 2025 годом он вырос на 4 653 рубля.

По словам Балынина, еще одна причина — дефицит кадров в отдельных отраслях. В таких условиях работодателям приходится конкурировать за сотрудников, в том числе за счет более высоких зарплатных предложений, подчеркнул экономист.

Он добавил, что важное значение на рост зарплат темпами, превышающими уровень инфляции, оказывает повышенная потребность в дополнительных высококвалифицированных кадрах.

По прогнозу экономиста, в среднем за 2026 год средняя зарплата в России может составить от 114 тыс. до 122 тыс. рублей. Итоговый показатель будет зависеть от того, насколько активно компании будут повышать оплату труда для удержания сотрудников и привлечения новых специалистов, заключил Балынин.

Ранее россиянам назвали основные аргументы при обсуждении повышения зарплаты.