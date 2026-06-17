Россиянам назвали основные аргументы при обсуждении повышения зарплаты

Чтобы добиться повышения зарплаты, сотруднику важно опираться на основные критерии, в числе которых – конкурентоспособность компании на рынке труда. Поэтому перед беседой с начальством о коррекции уровня зарплаты важно подготовиться, рассказала RT HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.

Она посоветовала перед обсуждением зарплаты изучить вакансии и сравнить предлагаемые условия со своей позицией. На основе актуальных данных о ситуации на рынке труда можно выстраивать свои аргументы. В том числе эксперт порекомендовала учесть все детали, включая различие в уровне оплаты труда в зависимости от региона.

«Одна и та же должность в крупной корпорации и в небольшой фирме могут требовать разного уровня ответственности и компетенций. Без учёта этих факторов сравнение будет искажённым», — пояснила специалист.

Кроме того, она порекомендовала говорить о повышении, называя конкретные суммы и проценты. Если руководитель пока отказывает сотруднику, ссылаясь на нехватку бюджета и прочие факторы, то стоит перевести беседу на конкретику, попросив назвать конкретные сроки и условия для повторного обсуждения, отметила Прокушева.

Она также напомнила, что работодатели должны регулярно проводить индексацию зарплат в обозначенные сроки, однако распространяется это только на бюджетников – частные компании сами устанавливают порядок индексаций. Повышение окладной части трудовым законодательством не регламентируется – это зависит от самого работодателя, заключила специалист.

Напомним, в этом году в марте в семи регионах России зафиксировали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В числе лидеров — Камчатский край с показателем 153,3 тыс. рублей, Якутия (154 тыс.), Сахалинская область (154,9 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (189,2 тыс.), Магаданская область (190,1 тыс.), Москва (219,6 тыс.) и Чукотка (246,4 тыс.). Средняя зарплата по всей России, по данным Росстата, в марте составила 112 654 рубля.

В Москве ранее за год средний размер зарплаты вырос более чем на 30 тыс. рублей.