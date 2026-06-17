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Бизнес

Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки в 2027 году

Экономист Федоров: ключевая ставка составит 10–10,5% в 2027 году
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ключевая ставка в 2027 году составит 10–10,5% в базовом сценарии, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга.

По его словам, при оптимистичном сценарии (более крепком рубле) ставка может уйти к нижней границе прогноза или даже преодолеть психологический барьер и опуститься ниже 10%. Но Федоров считает этот сценарий маловероятным. По словам экономиста, жесткий сценарий предполагает ставку 11% и выше.

«На снижение курса рубля цены реагируют гораздо быстрее, и мы считаем, что ставка будет находиться в данном случае в рамках нашего базового сценария в районе 10–10,5%. Оставлять ставку на уровне 11% или выше Банку России будет сложно, все-таки экономика находится в достаточно зажатом состоянии. ЦБ важно дать сигнал финансовому рынку о переходе к умеренно жесткой (а не экстремально жесткой) политике. Это необходимо, чтобы бизнес начал возвращаться к развитию и размораживать свои инвестиционные проекты», — отметил Федоров.

В настоящее время ключевая ставка достигает 14,5%. Следующее заседание ЦБ, на котором будет определен новый уровень ключевой ставки, состоится 19 июня. Консенсус-прогноз «Газеты.Ru» можно посмотреть здесь.

Ранее экономист назвал особенность предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке.

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