Россиянам рассказали, когда стоит начинать делать накопления

Начинать копить важно в возрасте 20–25 лет, в начале трудовой деятельности, так как эффект сложного процента позволит сформировать капитал даже при минимальных ежемесячных вложениях. Об этом Pravda.Ru рассказала генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина.

По ее словам, на длительном горизонте планирования даже небольшие суммы составят существенный капитал, который позволит сформировать сбережения без серьезного давления на бюджет.

«Как только начинается рабочая жизнь, можно откладывать совсем небольшие суммы — хоть 50, хоть 100 рублей в месяц. Благодаря эффекту сложных процентов и длительному сроку даже такие маленькие вложения со временем могут значительно вырасти. В дальнейшем, когда доход вырастет, можно переходить к откладыванию 5–10% от заработка — это будет уже более серьезный шаг, но все еще не обременительный для бюджета», — сказала Никитина.

К наиболее безопасным инструментам для накопления эксперт отнесла банковские депозиты и недвижимость, к рискованным — акции или криптовалюту. Она добавила, что управление бюджетом должно стать привычкой, которая не будет зависеть от внешних кризисов.

Эксперт по личным финансам, профессор Максим Темченко до этого рассказал «Газете.Ru», что для того, чтобы научиться откладывать деньги, нужно изменить отношение к тратам и накоплениям: перестать видеть в сбережениях только ограничение и начать воспринимать их как источник уверенности.

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