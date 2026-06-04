Россиянам рассказали, как научиться откладывать деньги

Чтобы научиться откладывать деньги, нужно изменить отношение к тратам и накоплениям: перестать видеть в сбережениях только ограничение и начать воспринимать их как источник уверенности. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по личным финансам, профессор Максим Темченко.

«Многие люди с удовольствием тратят деньги на покупки, развлечения или поездки, но почти не получают приятных эмоций от накоплений. Из-за этого даже книги и курсы по финансовой грамотности часто не меняют поведение. Мы получаем совершенно разные ощущения от того, когда мы тратим деньги и когда мы копим их. Большинство людей, особенно те, у кого больших денег нет и никогда не было, получают огромное удовольствие от самого процесса траты денег, даже если это просто покупка еды или чего-то минимально необходимого для жизни», — отметил Темченко.

По его словам, покупки быстро закрепляются в сознании как источник удовольствия: новая одежда, техника или поездка дают приятный опыт, который хочется повторить. В итоге человек снова и снова выбирает трату, даже если деньги стоило бы отложить, подчеркнул финансист.

Накопления, наоборот, у многих связаны с отказом от удовольствия, констатировал Темченко. Он пояснил, что человек воспринимает их как ограничение, а не как защиту. По словам эксперта, именно поэтому у многих не получается сформировать заметный капитал.

Темченко считает, что у людей с капиталом эмоции устроены иначе: для них лишняя трата — это потеря денег, которые могли бы работать и приносить доход. А накопления и инвестиции дают не чувство лишения, а уверенность в себе и будущем, сказал финансист.

«Капитал — это гарант того, что не только сейчас, но и в будущем, не только я, но и мои близкие будут защищены от невзгод и обеспечены не только минимально необходимым для выживания, но намного большим. Накопления стоит воспринимать не как отказ от жизни, а как доступ к лучшей медицине, качественной еде, образованию и другим возможностям. Поэтому первый шаг — начать получать удовольствие не от количества вещей, а от суммы на счете», — отметил эксперт.

Темченко добавил, что момент, когда человек откладывает деньги и чувствует от этого удовлетворение, может стать началом его пути к финансовой устойчивости.

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