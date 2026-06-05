Россиянам объяснили, кто может забрать пенсионные накопления разом

В 2026 году россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно, если на счете меньше 439 776 рублей. Если сумма выше, деньги будут выплачивать ежемесячно как прибавку к пенсии, рассказал «Газете.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Александр Сафонов.

«Право на выплату пенсионных накоплений в 2026 году имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также оно есть у тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию. Единовременная выплата назначается, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот минимум равен 16 288 рублям, а лимит ежемесячной выплаты — 1 628,8 рубля», — сказал Сафонов.

По его словам, при расчете используется стандартный период дожития — 270 месяцев, или 22,5 года. Поэтому, если на счете меньше 439 776 рублей, накопления выплатят сразу, а если больше — сумму разделят на 270 месяцев и будут платить пожизненно каждый месяц, подчеркнул Сафронов.

Он добавил, что срочная выплата возможна только по деньгам от материнского капитала или личным взносам по программе софинансирования. Срок человек выбирает сам, но он должен быть не меньше 10 лет, сказал экономист.

По его словам, основная часть накоплений сформировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения — за них взносы платились в 2002–2004 годах. Также накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе: работодатели перечисляли за них 6% зарплаты с 2002 по 2013 год, до «заморозки», констатировал Сафронов.

Он рассказал, что многие россияне не знают о своих накоплениях из-за заморозки 2014 года. С тех пор новые страховые взносы работодателей идут на страховую пенсию, и часть людей решила, что накопительная часть полностью исчезла, пояснил эксперт. По его словам, кроме того, в 2000-х и 2010-х годах средства могли переводить в НПФ, иногда при оформлении кредитов или трудоустройстве, и человек об этом забывал.

Проверить накопления можно через «Госуслуги», заказав выписку из индивидуального лицевого счета в СФР, напомнил экономист. В документе будут указаны сумма и фонд, где лежат деньги. Также можно обратиться с паспортом и СНИЛС в Социальный фонд России или МФЦ, уточнил Сафронов.

Он отметил, что право на выплату бессрочное: забрать деньги можно и через несколько лет после достижения возраста 55 или 60 лет. Но если накопления лежат в НПФ, не стоит переводить их чаще одного раза в пять лет, иначе можно потерять инвестиционный доход, призвал Сафронов.

По прогнозам Социального фонда России, средняя единовременная выплата в 2026 году составит 68,1 тыс. рублей. Если сумма превращается в пожизненную пенсию, средняя прибавка будет около 1,5 тыс. рублей в месяц.

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