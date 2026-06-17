В Госдуме предложили оставить прежнюю дату индексации пенсий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежнему порядку, предусматривающему повышение выплат с 1 февраля.

По словам Нилова, с 2027 года индексацию страховых пенсий планируется проводить с 1 февраля — на уровень фактической инфляции, а затем с 1 апреля — с учетом возможностей бюджета Социального фонда. Вместе с тем парламентарий считает, что следует сохранить действующую модель, при которой выплаты индексируются с 1 января.

Депутат напомнил, что в 2025 году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января. При этом в 2024 году после январской индексации была проведена дополнительная корректировка с 1 февраля, чтобы итоговое повышение соответствовало уровню фактической инфляции.

Нилов также отметил, что в текущем году коэффициент индексации с 1 января был установлен выше прогнозируемой инфляции, поэтому, по его оценке, повышение прошло в полном объеме.

Ближайшая индексация пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров произойдет 1 августа текущего года. Еще одно повышение состоится 1 октября.

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