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Бизнес

Конституционный суд перечислил границы ответственности маркетплейсов за контрафакт

КС: марктеплейсы обязаны реагировать на жалобы о контрафакте
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Конституционный суд России (КС) уточнил условия, при которых владельцы маркетплейсов несут ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность, если продавцы торгуют на их платформах контрафактом. Это следует из опубликованного 16 июня постановления КС.

В нем признается, что маркетплейс является информационным посредником, который не обязан превентивно следить за рисками нарушений прав третьих лиц продавцами. Но правообладатель, предъявив доказательства, имеет право указать администрации маркетплейса на нарушения его прав.

При поступлении такой претензии правообладателя маркетплейс должен не только изучить его документы, но и запросить информацию у продавца, который подозревается в нарушении. Особая осмотрительность при этом требуется по отношению к продавцам, ранее уже уличеных в продаже подделок. После анализа всех сведений в совокупности, маркетплейс, убедившись в нарушении прав третьих лиц, обязан снять контрафактный товар с продажи. Если же онлайн-площадка проигнорирует обоснованную претензию, то она будет вынуждена отвечать вместе с продавцом-нарушителем.

В феврале сообщалось, что российские маркетплейсы получат прямой доступ к базам данных Роспатента, чтобы проверять товары продавцов на нарушения прав интеллектуальной собственности.

Ранее в Госдуме придумали способ защиты от контрафакта на маркетплейсах.

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