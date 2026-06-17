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Бизнес

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за нежелательную подписку

Юрист Сбитнев: списанные без согласия деньги за подписку можно вернуть через суд
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе с ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

«В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий — обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса при обращении в поддержку или с помощью официальной электронной почты», — заявил эксперт.

По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. Если требования будут неудовлетворены, то нужно подать в суд иск о взыскании с сервиса неосновательного обогащения, а также морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке».

Сбитнев рассказал, что также можно обратиться в Роспотребнадзор, указав, что онлайн-кинотеатр нарушил права недобросовестными действиями.

«Еще можно обратиться в банк, если согласие не давалось или было отозвано, с заявлением об оспаривании операций, приложив доказательства отзыва согласия», — продолжил он.

Эксперт добавил, что, если пользователь ранее давал согласие на автоматическое списание денежных средств за подписку, но позже изменил решение, то его можно отозвать через сайт или приложение сервиса.

До этого сообщалось, что в РФ онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Так, в закон «О защите прав потребителей» внесли новый пункт, который запрещает использовать старые платежные данные для регулярных списаний, если пользователь ранее отказался от их использования.

Ранее траты россиян на онлайн-подписки взлетели до 30 тысяч рублей.

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