В России изменились правила списания денег за подписки

Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, закон «О защите прав потребителей» внесли новый пункт, который запрещает использовать старые платежные данные для регулярных списаний, если пользователь ранее отказался от их использования.

Новые правила касаются онлайн-сервисов с платной подпиской, включая интернет-кинотеатры, сервисы электронного документооборота, приложения и облачные хранилища. Такие компании обязаны принимать отказ от подписки, в том числе в электронной форме.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что пользователь может отказаться от услуги в любой момент после оформления подписки, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств.

Если сервис продолжит списывать деньги после отказа клиента, средства должны вернуть в полном объеме. Исключением станет только оплата за период, в течение которого пользователь фактически пользовался услугой.

Ранее юристы предупреждали о возможном росте судебных споров из-за автоматических списаний за подписки.