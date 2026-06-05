В России спрогнозировали рост поставок пива из Северной Кореи

Эксперт по алкоголю Шапкин: в РФ будет больше пива из Белоруссии и Северной Кореи

В российских магазинах будет расти доля пива из Белоруссии, Китая, Словении, Северной Кореи и других дружественных стран, рассказал «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Пошлина на пиво из недружественных стран теперь составляет €1,5 за литр. Из-за этого пиво из Чехии, Германии и других привычных для покупателей стран в сетевых магазинах подорожало почти в два раза. Дополнительно на цену повлияло повышение акциза с 1 января — с 30 до 33 рублей за литр. Если год назад доля импортного пива в магазинах составляла примерно 4,5%, то в 2026 году она стала стремительно сокращаться. Однако торговые сети стали искать замену ушедшим брендам, появилось пиво из Китая, Словении, Северной Кореи», — сказал Шапкин.

По его мнению, наиболее заметной тенденцией пивного рынка будет вывод большого количества новых брендов российских производителей и появление пива из экзотических стран. Правда, по сути, они мало чем будут отличаться от уже имеющихся на рынке, считает Шапкин. Доля именно белорусского пива в импорте в этом случае будет снижаться при сохранении стабильных объемов в литрах, добавил эксперт.

Он отметил, что потребителям интересно пробовать новое. При этом импортное пиво по-прежнему воспринимается как качественное, хотя, по словам эксперта, это не всегда так.

По словам Шапкина, основная конкуренция сейчас идет в сегменте 80–100 рублей за бутылку 0,5 л. Белорусское пиво в эту цену укладывается и еще до повышения пошлин занимало доминирующую долю в импорте, уточнил эксперт.

Он сказал, что сейчас резкого роста спроса именно на белорусское пиво нет, и его доля увеличилась прежде всего потому, что сократился импорт из недружественных стран.

Если акцизы не будут заметно расти, средняя цена пива в этом году может стабилизироваться около 90 рублей за 0,5 л, считает эксперт. Общий спрос при этом не растет: за первые четыре месяца 2026 года в России продали 179,35 млн дал пива — примерно столько же, сколько годом ранее. Пивные напитки потеряли 2,8% в объеме.

«В этих условиях производители и ритейл не смогут повышать цены. Но возможны дальнейшие ухищрения со снижением объема потребительской тары, пресловутая шринкфляция», — предупредил Шапкин.

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