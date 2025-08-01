Россияне все чаще выбирают вкусовое и безалкогольное пиво

1 августа — Международный день пива. Как рассказали «Газете.Ru» в компании «Объединенные Пивоварни», сейчас в России наблюдается тренд на вкусовое и безалкогольное пиво, а также отмечается рост доверия к отечественному пиву.

Так, самым востребованным сортом пива у россиян остается классический светлый лагер, к которому, например, относится очень популярный стиль пилснер. Поэтому с уходом из России западных брендов местные пивовары нарастили объемы выпуска пилснера — он появился в ассортименте крупнейших отечественных компаний.

Второе и третье место по популярности у россиян занимают вовсе не пшеничное или темное, а вкусовое (разновидность пивного напитка, в составе которого есть вкусоароматические добавки) и безалкогольное пиво. В прошлом году вкусовое пиво и напитки на его основе показали рост продаж на 13%. Продажи безалкогольного пива за тот же период выросли на 12%. И производители реагируют на запросы потребителей, выпуская на рынок большое количество новинок в этих категориях.

«Особенность вкусового пива в том, что оно предлагает альтернативу давно привычным напиткам, вносит разнообразие в сценарии потребления и значительно расширяет выбор для тех, кто ищет для себя на полке что-то новое. При этом, согласно Nielsen, 29% российских потребителей ищут в продаже новинки, а число тех, кто ими не интересуется, за 15 лет сократилось почти вдвое», — отметила Мария Мухина, вице-президент по маркетингу компании «Объединенные Пивоварни».

Среди всех демографических групп значительную долю аудитории вкусового пива составляют женщины и совершеннолетние зумеры. Первые воспринимают классическое пиво как мужской напиток, потому что в его вкусе чувствуются солод или хмель. А во вкусовом пиве они почти не ощущаются, что и делает такие напитки более привлекательными для женской аудитории. Что касается совершеннолетних зумеров, то эта категория потребителей, в отличие от других возрастных групп, более склонна к поиску необычных или вкусовых альтернатив классическим продуктам. При этом именно зумеры вносят существенный вклад в рост спроса на безалкогольное пиво, поэтому пивовары выпускают все больше новинок без градуса, зато с различными вкусами.

Средняя цена вкусовых пивных напитков выше средней стоимости классического пива на 40–50%. При этом производители и аналитики фиксируют рост интереса россиян к премиальному пиву в целом. Причем все больше доверия у потребителей вызывают именно отечественные продукты.

«Согласно данным исследования, которыми мы располагаем, 73% потребителей считают, что российские пивовары способны выпускать качественные аналоги ушедших иностранных брендов. При этом 60% полагают, что премиальные отечественные марки пива и сейчас не уступают в качестве более дорогим зарубежным брендам», — рассказала Мухина.

Ранее сомелье развенчала шесть главных мифов о пиве.