Россиянам рассказали, можно ли сохранить ипотечную квартиру при банкротстве

Россияне могут сохранить ипотечное жилье при банкротстве и продолжить платить ипотеку, а остальные долги списать. Такая возможность есть, если квартира является единственным жильем, рассказала «Газете.Ru» руководитель и основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева.

«Многие должники до сих пор не знают об этом и продолжают тянуть время, пытаясь оплачивать непосильные кредиты. Многие до сих пор не знают, что ипотечное жилье в процедуре банкротства можно сохранить и далее оплачивать ипотеку, а остальные долговые обязательства списать. Из-за этого зачастую тянут время, выплачивая непосильные кредитные обязательства. В общем порядке залоговое имущество при банкротстве подлежит реализации. Однако с 2024 года законодательство позволяет заключать с банками отдельные мировые соглашения. В таком случае ипотека сохраняется за должником, а квартира не продается», — отметила Сысоева.

По ее словам, это может быть актуально, если у человека, помимо ипотеки, есть долги по потребительским кредитам, кредитным картам, займам, налогам, штрафам, ЖКХ или судебным решениям. При подходящей процедуре такие обязательства можно списать, а ипотеку продолжить обслуживать, подчеркнула Сысоева.

По ее словам, судебная практика уже выработала условия, при которых ипотечное жилье можно сохранить. На момент начала процедуры по ипотеке не должно быть просрочек, либо их нужно оперативно закрыть, жилье должно быть единственным для должника и его семьи, сказала юрист.

Кроме того, должник, поручитель или третье лицо должны доказать способность дальше вносить ипотечные платежи, уточнила Сысоева. По ее словам, в процедуре банкротства такие платежи обычно продолжает делать третье лицо.

Отказать в сохранении ипотеки банк может только при весомых основаниях, констатировала Сысоева. Например, если есть просрочки по ипотеке, второе жилье или нет платежеспособного третьего лица, пояснила юрист.

«Просто так ипотечный банк отказаться от заключения мирового соглашения по ипотеке не может. Если все условия соблюдены, арбитражный суд на практике утверждает отдельное мировое соглашение», — подчеркнула Сысоева.

Она добавила, что при банкротстве важно заранее оценить, подходит ли человеку такая процедура и есть ли возможность сохранить ипотечное жилье без риска его реализации.

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