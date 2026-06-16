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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, что получит Иран вместо американских репараций

Reuters: после сделки с США Иран получит частный инвестфонд на $300 млрд
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Рамочное соглашение Вашингтона с Тегераном включает создание частного инвестфонда на $300 млрд для привлечения капитала в иранскую экономику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с условиями сделки источник.

По его словам, инвесторы из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки уже подтвердили готовность перевести в фонд больше половины указанной суммы.

Предполагается, что средства фонда будут вкладываться в иранскую энергетику, логистику, производство и транспорт, восстановление объектов, включая сталелитейный комплекс Мобараке, НПЗ, аэропорты и другую инфраструктуру, уточнил собеседник агентства.

Создание фонда предусмотрено лишь после подписания финального соглашения между США и Ираном, в котором будет структурно изложен процесс дальнейших действий обеих сторон на следующие 60 дней. Подчеркивается, что фонд будет функционировать без какой-либо привязки к остальным элементам мирного процесса, например, снятию санкций и разморозке иранских активов за рубежом.

Источник Reuters пояснил, что идея создания фонда возникла в качестве альтернативного варианта после того, как Тегеран запросил от Вашингтона $400 млрд репараций, но получил отказ. Агентство напомнило, что Иран, обладающий вторыми в мире по объему запасами газа и четвертыми — нефти, за последние 40 лет из-за санкций практически не получал иностранных инвестиций.

Ранее стали известны дата и место подписания соглашения между США и Ираном.

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