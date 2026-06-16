Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

SpaceX поднялась на пятую строчку в списке самых дорогих компаний мира

Компания Илона Маска SpaceX обогнала Amazon по рыночной капитализации
Dado Ruvic/Reuters

Акции компании Илона Маска SpaceX активно дорожают третий день подряд, капитализация превысила рыночную стоимость Amazon Inc. Об этом свидетельствуют данные портала Companies Market Cap.

SpaceX занимает пятое место в списке самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании составляет около $2,8 трлн. Капитализация Amazon оценивается примерно в $2,7 трлн.

Также в пятерку крупнейших по капитализации компаний входят Nvidia Corp. ($5,14 трлн), Alphabet Inc. ($4,46 трлн), Apple Inc. ($4,35 трлн) и Microsoft Corp. ($2,97 трлн).

Главным драйвером роста стал дебют SpaceX на бирже на предыдущей неделе. Розничные инвесторы массово скупали акции компании, что подняло ее капитализацию на 20%. Благодаря этому состояние Маска выросло на $164 млрд. Для сравнения: почти столько же составил совокупный прирост всех остальных 499 сверхбогатых людей вместе взятых.

Агентство Reuters сообщило, что благодаря первичному публичному размещению акций компании SpaceX Маск стал первым триллионером в истории.

Ранее SpaceX назвала цену за акцию компании перед IPO.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!