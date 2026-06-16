SpaceX поднялась на пятую строчку в списке самых дорогих компаний мира

Акции компании Илона Маска SpaceX активно дорожают третий день подряд, капитализация превысила рыночную стоимость Amazon Inc. Об этом свидетельствуют данные портала Companies Market Cap.

SpaceX занимает пятое место в списке самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании составляет около $2,8 трлн. Капитализация Amazon оценивается примерно в $2,7 трлн.

Также в пятерку крупнейших по капитализации компаний входят Nvidia Corp. ($5,14 трлн), Alphabet Inc. ($4,46 трлн), Apple Inc. ($4,35 трлн) и Microsoft Corp. ($2,97 трлн).

Главным драйвером роста стал дебют SpaceX на бирже на предыдущей неделе. Розничные инвесторы массово скупали акции компании, что подняло ее капитализацию на 20%. Благодаря этому состояние Маска выросло на $164 млрд. Для сравнения: почти столько же составил совокупный прирост всех остальных 499 сверхбогатых людей вместе взятых.

Агентство Reuters сообщило, что благодаря первичному публичному размещению акций компании SpaceX Маск стал первым триллионером в истории.

Ранее SpaceX назвала цену за акцию компании перед IPO.