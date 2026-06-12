В США оценили состояние Илона Маска после IPO SpaceX

Bloomberg: состояние Маска оценивается в $1,05 трлн после IPO его фирмы SpaceX

Американский бизнесмен Илон Маск достиг статуса первого триллионера в мире после успешного первичного публичного размещения акций (IPO) своей компании SpaceX на фондовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

С момента выхода на биржу ценные бумаги SpaceX продемонстрировали впечатляющий рост, достигнув пиковых значений в $163 за акцию. Это произошло после того, как компания установила рекорд по объему первичного публичного размещения (IPO), реализовав свои акции по цене $135 за штуку. На тот момент рыночная оценка всего бизнеса SpaceX составляла внушительные $1,77 триллиона.

По данным агентства, текущее состояние Маска оценивается примерно в $1,05 триллиона.

Отмечается, что эта сумма более чем в три раза превышает капитал второго по размеру богатства человека на планете, сооснователя Google Ларри Пейджа.

Основная часть капитала Маска в настоящее время сосредоточена в SpaceX — ему принадлежат ценные бумаги общей стоимостью $866 млрд.

Ранее журналисты усомнились в статусе Маска как первого триллионера в истории.