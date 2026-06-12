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Бизнес

SpaceX назвала цену за акцию компании перед IPO

SpaceX установила цену за акцию компании в $135 перед IPO
Dado Ruvic/Reuters

Американская компания SpaceX назвала цену и количество акций перед их публичным размещением на бирже. Так, она разместит 555 555 555 акций по цене $135 за одну акцию, говорится в пресс-релизе организации.

Ценные бумаги компании, будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.

Как отмечает телеканал CNBC, капитализация SpaceX после выхода на биржу будет достигать около $1,8 млрд.

После публичного размещения акций SpaceX владелец компании Илон Маск может стать первым в мире триллионером, прогнозируют эксперты. Это крупнейшее в мире IPO.

SpaceX работает в нескольких направлениях — сооружение и запуск космических ракет и кораблей, искусственный интеллект и спутниковая связь Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году эта компания поставляет Вооруженным силам Украины терминалы связи. За несколько месяцев с начала украинского конфликта компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам бизнесмена, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее Маск назвал главную цель SpaceX.

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