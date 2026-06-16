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Бизнес

Стало известно, как сильно выросли цены на отели в Анапе после старта сезона

АТОР: отели в Анапе с началом купального сезона подорожали лишь на 5–10%
AleksNT/Shutterstock/FOTODOM

После старта купального сезона отели в Анапе увеличили цены всего на 5–10%, то есть в пределах колебаний для этого времени года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценке ее экспертов, с учетом проблем прошлогоднего сезона владельцы гостиниц сознательно замораживают стоимость, чтобы привлечь отдыхающих: многие продолжают давать скидки 10–15%, а отдельные санатории и отели предлагают акции с дисконтом до 30%.

Специалисты АТОР прогнозируют, что в разгар лета востребованные гостиницы заполнятся на 80–90%, но даже при этом рост цен будет точечным и коснется только самых популярных объектов.

Туристический спрос на отдых в Анапе уже вырос на 30–40% по сравнению с прошлым летом: часть отдыхающих переориентировалась на нее с других черноморских курортов.

Наибольшей популярностью пользуются гостиницы с системой «все включено», бассейнами и развитой инфраструктурой. Параллельно растет спрос на бюджетные гостевые дома.

Пляжный сезон начался 1 июня и завершится в последний день сентября. На сегодняшний день открыто 49 пляжей, еще 18 проходят проверку для получения разрешительных документов.

Ранее в правительстве сравнили Анапу с Лазурным Берегом.

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