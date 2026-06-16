В «Яндекс банке» прокомментировали британские санкции

В «Яндекс банке» заявили, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Британские санкции в отношении «Яндекс банка» не повлияют на операционную деятельность компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

Там рассказали, что рестрикции не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и другие дочерние общества группы.

«Введенные меры никак не сказываются на работе любых иных сервисов экосистемы», — заявили в кредитной организации.

16 июня Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции. В реестр попали еще 32 юридических и 11 физических лиц.

В частности, санкции введены против «Яндекс банка», банка «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанка», а также фирм из Турции, Таиланда, Нигерии и Лаоса.

Кроме того, Лондон ввел ограничения против 27 судов, связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа. В ограничительный список также были внесены девять сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ.

Ранее в Евросоюзе ввели санкции в отношении 80 физлиц и организаций РФ.