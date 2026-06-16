Россиянам посоветовали брать отпуск в июле

Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска — отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня. В 2025 году таких месяцев было два: июль и октябрь, по 23 рабочих дня», — отметил Балынин.

Экономист привел пример. Если зарплата сотрудника составляет 105 тыс. рублей в месяц, а средний дневной заработок для отпускных — 3,3 тыс. рублей, то отпуск на 14 дней в июле принесет 46,2 тыс. рублей отпускных. Если взять отпуск с 13 по 26 июля, в оставшейся части месяца будет 13 рабочих дней. За них работнику начислят еще 59,4 тыс. рублей зарплаты. В сумме отпускные и зарплата составят 105,6 тыс. рублей, оценил Балынин.

Для сравнения, при отпуске на 14 дней в августе выплаты будут ниже. Отпускные останутся теми же — 46,2 тыс. рублей, но за оставшиеся 11 рабочих дней начислят 55 тыс. рублей зарплаты. Общая сумма составит 101,2 тыс. рублей, сказал экономист.

По его словам, разница между июльским и августовским отпуском в этом примере — около 4,4 тыс. рублей.

Балынин напомнил, что средний дневной заработок для отпускных рассчитывается за последние 12 календарных месяцев. Для этого фактически начисленную зарплату за расчетный период делят на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3. При этом из расчетного периода исключаются, например, больничные, декрет, простой и другие периоды, когда человек не работал или за ним сохранялся средний заработок.

Эксперт также отметил, что отпускные должны выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска — зарплату за отработанные дни перечисляют в даты, установленные трудовым или коллективным договором, но не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который она начислена.

Ранее сообщалось, что более половины россиян остались без отпуска летом.