Более половины россиян остались без отпуска летом

Более половины (55,6%) опрошенных россиян не планируют брать отпуск летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Летом в отпуск собираются только 44,4% россиян. Еще 41,4% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8,0% препятствием стала производственная необходимость, а 6,1% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом.

Летом многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса.

76,6% россиян не пытаются подстроить отпуск под наиболее выгодные месяцы или даже не знают о такой возможности.

Обычно летом отдыхают 52,4% россиян. Осенью предпочитают брать отпуск 17,1% опрошенных, зимой — 9,4%, а весной — 7,5%. При этом 29,1% сообщили, что готовы отдыхать в любое время года.

В 2026 году наиболее выгодными для отпуска считаются июль и октябрь. В месяцах с наибольшим количеством рабочих дней разница между зарплатой и отпускными минимальна. А иногда уйти в отпуск даже выгоднее: можно не потерять в деньгах, а, заработать.

При выборе времени отдыха россияне чаще ориентируются на личные планы и рабочие обстоятельства, чем на размер отпускных выплат. Несмотря на то что лето остается самым популярным сезоном для отпуска, более половины опрошенных не собираются отдыхать в это время.

В отпуске приняли участие почти 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне не руководствуются выгодой при выборе дат отпуска.