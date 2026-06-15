Пенсионерам посоветовали не брать трубку с незнакомых номеров

Пенсионерам стоит считать мошенническим любой звонок с незнакомого номера, заявил «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов ко Всемирному дню распространения информации о злоупотреблениях против пожилых людей 15 июня.

Мошенники часто атакуют пенсионеров из-за их доверчивости, низкого уровня владения современными цифровыми технологиями и низкой осведомленности о сопутствующих угрозах. Пенсионер не всегда прекрасно владеет гаджетами и разбирается в особенностях работы сервисов, которые, к тому же, частно меняются. Злоумышленники знают это и всегда услужливо «помогают» выйти из затруднительной ситуации.

«Мошенники придумывают разнообразные истории, чтобы обмануть людей и выглядеть убедительно. Нет простого способа достоверно отличить мошенника в первые секунды разговора. Методы психологического давления и дипфейки усугубляют ситуацию. В то же время статистически большинство звонков с незнакомых номеров являются бесполезными, поэтому для пожилых людей любой нежданный звонок лучше априори считать нежелательным. Это может быть не только мошенник, но и продавец, который навязывает ненужные услуги или соцопросы», — отметил Ульянов.

По его словам, если в ходе общения собеседник начинает угрожать, создает негативную обстановку, торопит человека — лучше прервать разговор, почти наверняка это злоумышленник. Общение с мошенниками может привести к негативным последствиям — жертва может случайно или неосознанно выдать нужную информацию или совершить действие, которое приведёт к потере денег, поэтому лучше с самого начала избегать коммуникаций, добавил Ульянов.

По его словам, чтобы сократить риски для пожилых людей, их близкие могут рассказать о существующих угрозах, научить работать с необходимыми сервисами, чтобы люди точно понимали, как это работает. Можно договориться о правилах, а, возможно, даже добровольных ограничениях при работе с важными сервисами, сказал Ульянов. Он считает, что любые виды самозапретов и ограничений могут затруднять реализацию типовых мошеннических схем. Там, где это возможно, лучше установить информирование об операциях, рекомендовал эксперт. В отдельных случаях можно добавить подтверждение важных действий близкими людьми, которым доверяешь, добавил Ульянов. Чтобы затруднить вывод денег, основные сбережения лучше хранить на отдельных счетах или вкладах, так, чтобы эти деньги нельзя было просто перевести с карты, считает эксперт. Чем больше действий нужно произвести владельцу счета, чтобы снять деньги, тем труднее будет и злоумышленнику, и на каком-то этапе он может отказаться или выдать себя, пояснил Ульянов.

Если важные данные уже переданы мошеннику, необходимо известить о проблеме близких, которые могут помочь, позвонить в организацию, которая связана с этими данными, чтобы они заблокировали доступ мошенникам и могли оперативно остановить вывод денег или распространение информации, и обратиться в правоохранительные органы, заключил Ульянов.

Ранее россиянам рассказали, как защитить аккаунты в мессенджерах от кражи.