На некоторых заправках в Севастополе стали свободно продавать топливо

В Севастополе на восьми автозаправочных станциях сети «АТАН» началась свободная продажа топлива марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100. Об этом в «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что продажа топлива началась с 10:00 мск при сохранении ограничения в 20 литров на машину.

Бензин реализуют на АЗС по следующим адресам: Качинское шоссе, 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra); улица Горпищенко, 155 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); Камышовое шоссе, 7В (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100); Столетовский проспект, 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); Гончарное, улица Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra); Балаклава, улица Новикова, 51б (АИ-92); Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А (АИ-92).

Развожаев уточнил, что на станциях сети «ТЭС» топливо сегодня продолжают отпускать по QR-кодам. Исключение составляют две АЗС-близнеца на трассе «Таврида», где также действует свободная продажа, добавил губернатор.

С 6 июня в Севастополе ввели онлайн-очередь на АЗС для более справедливого распределения между жителями топлива, которое остается после заправки автомобилей организаций, участвующих в жизнеобеспечении города. Талоны начинают выдавать вечером после 22 часов, когда становится понятно, какие объемы остались для продажи горожанам.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе начали действовать с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней.

Ранее в Минэнерго рассказали о работе по доставке топлива в Крым.