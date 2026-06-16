Минсельхоз сообщил, что партнеры попросили РФ увеличить поставки удобрений

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что партнеры попросили Россию увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ее слова передает газета «Известия».

По ее словам, к российским партнерам обратилась, в частности, Эфиопия с просьбой поставить большой объем удобрений. Однако, по словам Лут, выдать такой объем сразу ложно, поэтому партнера предложили перейти к среднесрочным контрактам.

«После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросили об увеличении поставок азотной группы и фосфорной группы. С калийными удобрениями в целом у нас все стабильно, калийные удобрения не зависят в большей степени от ситуации на Ближнем Востоке. Азотная группа — это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотсоставляющая часть», — поделилась министр.

В мае стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) в марте этого года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России.

Согласно данным Евростата, Евросоюз ввез из РФ удобрений на €50,7 млн, при этом в феврале сумма составляла €30,5 млн. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении, уточняет агентство.

Уточняется, что больше всего в марте европейцы закупили российские калийные удобрения — €30,2 млн против €20,9 млн в феврале. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года.

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