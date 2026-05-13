В России нашли способ повысить эффективность удобрений на 30%

Ученые Пермского Политеха разработали первую в России жидкую бактериальную добавку, которая помогает растениям усваивать фосфор из почвы. По словам исследователей, препарат оказался на 30% эффективнее существующих аналогов. Это позволит сократить расход удобрений и уменьшить загрязнение рек и озер. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Фосфор необходим растениям для роста, цветения и формирования плодов. Он входит в состав ДНК и АТФ — молекулы, которая обеспечивает клетки энергией. Однако большая часть фосфорных удобрений остается бесполезной: в почве элемент быстро связывается с кальцием, железом и алюминием, превращаясь в нерастворимые соединения, которые корни не могут усвоить.

В результате растения получают лишь 20–30% внесенного фосфора. Остатки постепенно смываются в водоемы и вызывают их «цветение» — бурное размножение водорослей и цианобактерий. Они выделяют токсины, опасные для рыб, животных и человека.

В природе переводить фосфор в доступную форму помогают микроорганизмы, живущие возле корней растений. Ученые ПНИПУ решили использовать этот механизм в сельском хозяйстве.

Исследователи собрали образцы почвы из разных мест, включая прикорневую зону кукурузы, пшеницы и гороха. Из них выделили несколько групп бактерий, способных растворять соли фосфора. Самым эффективным оказался штамм из кукурузы.

«Разработанная нами добавка высвободила 630,5 мг/л доступного фосфора. Для сравнения: существующие на российском рынке жидкие биопрепараты в тех же условиях показывают только 483 мг/л», — рассказала Дарья Нестерова, магистрантка кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Кроме растворения фосфора, бактерии выделяют вещества, стимулирующие рост растений. В экспериментах длина корней пшеницы увеличилась на 28%, а редиса — на 13%.

По словам ученых, жидкая форма препарата удобна тем, что его можно вносить вместе с поливом или использовать в системах капельного орошения.

«Бактерии поселятся вокруг корней и будут постоянно превращать связанный фосфор в растворимую форму. Это позволит сократить потребность в традиционных фосфорных удобрениях на 30–50%», — объяснила Юлия Кузнецова, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат технических наук.

Чтобы сделать производство дешевле, ученые предлагают выращивать бактерии не на чистой глюкозе, а на мелассе — отходах сахарной промышленности. Кроме того, технология использует замкнутый цикл воды, что снижает нагрузку на окружающую среду.

Ранее в России выявили устойчивый к корневым гнилям сорт овса с высокой урожайностью.