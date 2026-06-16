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Бизнес

Экономист ответил, насколько ЦБ снизит ключевую ставку

Экономист Масленников: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 пп
Алексей Никольский/РИА Новости

Ключевую ставку Центробанка России могут снизить на 0,25 или 0,5 процентного пункта на заседании, которое пройдет 19 июня, однако, однозначные прогнозы пока делать сложно. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, для точного вывода нужно оценить, как будет складываться динамика инфляции. Эксперт уточнил, что в среду, 17 июня, станут известны данные по инфляционным ожиданиям населения и результаты ежемесячного опроса мониторинга предприятий, после чего будет принято окончательное решение о снижении ставки.

«Снижение инфляции происходит достаточно неустойчиво. Недельный шаг уже под 0,2%, годовая начала расти и сейчас составляет 5,5%. Начался разворот в динамике цен на сезонные овощи, при этом есть рост стоимости бензина», – объяснил Масленников.

Он отметил, что внешние факторы замедления инфляции практически исчерпаны, поэтому ЦБ будет осторожным в своем решении. Наиболее вероятным экономист назвал снижение показателя на 0,25 процентного пункта. При условии отсутствия роста инфляционных ожиданий и улучшения делового климата ставка может снизиться на 0,5 процентного пункта.

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что на следующее заседание ЦБ 19 базовый сценарий – снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14% годовых.

Ранее экономист назвал особенность предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке.

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