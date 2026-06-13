Спрогнозирован уровень ключевой ставки после 24 июля

ЦБ на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку до 13,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец.

«На следующее заседание 19 июня мой базовый сценарий – снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 14% годовых. При этом я бы не исключал, что на столе у регулятора будут как минимум три варианта: сохранить ставку на 14,5%, снизить ее на 25 б.п. или сделать шаг на 50 б.п. Если после 19 июня инфляционные данные не ухудшатся, а рубль не покажет резкого ослабления, на заседании 24 июля ЦБ, на мой взгляд, может продолжить снижение ставки еще на 50 б.п. – до 13,5% годовых. Но при ускорении инфляции, росте инфляционных ожиданий или ухудшении внешних условий регулятор вполне может взять паузу», — отметил Козинец.

Он посоветовал россиянам готовиться не к одному конкретному решению ЦБ, а к плавному снижению ставок: вкладчикам нужно фиксировать приемлемую доходность на часть средств уже сейчас, а заемщикам — не торопиться с дорогими кредитами, если покупка не является жизненно необходимой. Тем, у кого уже есть кредит, стоит мониторить условия рефинансирования, но не платить комиссии и страховки ради символического снижения ставки, рекомендовал Козинец. Главный принцип на ближайшие месяцы — сохранять ликвидность, не перегружаться долгом и принимать решения по личному денежному потоку, заключил Козинец.

Консенсус-прогноз аналитиков к 19 июня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка к концу года.