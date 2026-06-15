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Общество

Женщину спасли после 49 лет рабского труда

В Бразилии 62-летняя женщина работала домработницей 49 лет, не получая зарплату
Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии спасли 62-летнюю домработницу, которая почти 50 лет работала в одной семье в условиях, аналогичных рабству. Об этом пишет газета Metropoles.

Женщина работала с 12 лет и осталась неграмотной, так как ее забрали прямо из школы. С 1977 года она выполняла домашнюю работу без выходных, отпуска или любого регулярного отдыха.

Пострадавшая фактически не имела социальной и семейной жизни. Иногда ей позволяли навестить родственников, но встречи были недолгими и контролировались хозяйкой.

В последние годы женщина заботилась о прикованном к постели пожилом работодателе. Даже после выхода на пенсию в 2015 году жертва продолжала работать круглосуточно и без оплаты. Она имела трудовую книжку и официально получала заработную плату, но не контролировала деньги.

После того, как женщину освободили, трудовая инспекция определила размер положеннной ей компенсации за неоплаченную работу, включая 13-ю зарплату, и неиспользованный отпуск. Она должна получить 1,7 млн реалов (23,6 млн рублей — прим. ред.), а также компенсацию морального вреда.

Ранее братья взяли в рабство мужчину на Ставрополье и заставили работать за еду.

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