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Бизнес

ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов

Слуцкий предложил ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%
Petrov Sergey/Global Look Press

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с предложением ограничить комиссию маркетплейсов уровнем 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно предложению Слуцкого, предоставление платных услуг должно осуществляться только на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Кроме того, он заявил о необходимости пресечь включение в договоры между маркетплейсами и продавцами условия о комиссионном вознаграждении выше 20% стоимости реализованного товара. Глава ЛДПР также предложил, чтобы маркетплейсы перечисляли деньги продавцам не дольше чем спустя пять дней с момента получения товара покупателем.

В обращении отмечается, что к 2026 году комиссии крупных онлайн-платформ для продавцов увеличились до 31–33%, а в некоторых категориях с учетом логистики достигают 50% и выше, что ведет к росту издержек бизнеса и повышению цен для покупателей. Кроме того, сроки перечисления средств продавцам выросли с 9–15 до 24–27 дней, а в отдельных случаях — до месяца.

Слуцкий подчеркнул, что подобные условия приводят к ощутимым кассовым разрывам у субъектов малого и среднего предпринимательства, в то время как сами площадки остаются предельно довольны, поскольку отчаявшимся продавцам приходится либо прибегать к платной услуге досрочного вывода средств, либо повышать цены на продукцию, перекладывая дополнительные издержки на покупателей. Он также отметил, что маркетплейсы нередко навязывают продавцам платные рекламные инструменты и внедрение различных маркировок, тем самым подрывая принципы добросовестной конкуренции.

Ранее на российском маркетплейсе появился сервис для создания брендированных страниц продавцов.

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