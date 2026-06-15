На российском маркетплейсе появился сервис для создания брендированных страниц продавцов

Wildberries (входит в группу RWB) запустила сервис для продавцов «Бренд-зона», сообщает пресс-служба компании.

С помощью нового сервиса бренды смогут размещать собственные страницы на маркетплейсе, создавать подборки товаров и публиковать баннеры.

Как отметили аналитики RWB, брендированные страницы помогают увеличивать средний чек в 2 раза и повышают эффективность продаж. Всего компания проанализировала более 5 млн карточек товаров из разных категорий в период с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Как отметил руководитель направления монетизации портала продавцов RWB Егор Семьянов, покупатели все чаще знакомятся не только с отдельными товарами, но и с брендами в целом.

«Бренд-зона помогает продавцам выстраивать полноценную коммуникацию с аудиторией, презентовать ассортимент и повышать вовлеченность покупателей. Поэтому мы продолжаем развивать этот инструмент и расширять его возможности», — сказал он.

В течение 2026 года Wildberries планирует добавить новые инструменты кастомизации брендированных страниц, дополнительные форматы визуального оформления и решения для эффективного взаимодействия с покупателями.