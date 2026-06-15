Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

На российском маркетплейсе появился сервис для создания брендированных страниц продавцов

Wildberries запустила сервис для продавцов «Бренд-зона»
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Wildberries (входит в группу RWB) запустила сервис для продавцов «Бренд-зона», сообщает пресс-служба компании.

С помощью нового сервиса бренды смогут размещать собственные страницы на маркетплейсе, создавать подборки товаров и публиковать баннеры.

Как отметили аналитики RWB, брендированные страницы помогают увеличивать средний чек в 2 раза и повышают эффективность продаж. Всего компания проанализировала более 5 млн карточек товаров из разных категорий в период с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Как отметил руководитель направления монетизации портала продавцов RWB Егор Семьянов, покупатели все чаще знакомятся не только с отдельными товарами, но и с брендами в целом.

«Бренд-зона помогает продавцам выстраивать полноценную коммуникацию с аудиторией, презентовать ассортимент и повышать вовлеченность покупателей. Поэтому мы продолжаем развивать этот инструмент и расширять его возможности», — сказал он.

В течение 2026 года Wildberries планирует добавить новые инструменты кастомизации брендированных страниц, дополнительные форматы визуального оформления и решения для эффективного взаимодействия с покупателями.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!