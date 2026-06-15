Названа дата заседания по иску ЦБ РФ к Euroclear

Арбитражный суд Москвы назначил на 18 июня заседание по заявлениям Euroclear Bank, который просит приостановить исполнение решения судебными приставами о взыскании с него около €200 млрд убытков в пользу Банка России, а также дать разъяснения по положениям исполнительного листа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с деталями разбирательства, проходящего в закрытом режиме.

4 июня в Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство бельгийского банка Euroclear о приостановлении исполнительного производства, а также параллельно подано заявление о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.

15 мая суд удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее инстанция одобрила обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.

4 июня в суд поступило ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства. Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.

Ранее в ЦБ прокомментировали решение суда о взыскании €200 млрд с Euroclear.