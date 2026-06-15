Нефть Brent подешевела на фоне достижения соглашения США и Ирана

На фоне соглашения о мире на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) опустилась ниже $84 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 1:01, стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась на 3,79%. Он продавался по $83,51. К 1:10 падение цены замедлилось: нефть Brent торговалась по $83,84, то есть подешевела на 3,41%.

Агентство добавляет, что нефть марки WTI с поставкой в июле тоже стала стоить меньше. Ее цена уменьшилась до $80,94 (3,97%).

В ночь на 15 июня президент США заявил, что сделка с Ираном достигнута, и поздравил всех. В посте в своей соцсети американский политик разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Глава государства закончил публикацию словами: «Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет рекой!».

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но этого до сих пор не происходило.

Ранее были названы дата и место подписания соглашения США и Ирана.