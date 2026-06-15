Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Нефть Brent подешевела на фоне достижения соглашения США и Ирана

Цена нефти Brent опустилась ниже $84 на фоне достижения сделки США и Ирана
Alexander Manzyuk/Reuters

На фоне соглашения о мире на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) опустилась ниже $84 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 1:01, стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась на 3,79%. Он продавался по $83,51. К 1:10 падение цены замедлилось: нефть Brent торговалась по $83,84, то есть подешевела на 3,41%.

Агентство добавляет, что нефть марки WTI с поставкой в июле тоже стала стоить меньше. Ее цена уменьшилась до $80,94 (3,97%).

В ночь на 15 июня президент США заявил, что сделка с Ираном достигнута, и поздравил всех. В посте в своей соцсети американский политик разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Глава государства закончил публикацию словами: «Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет рекой!».

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но этого до сих пор не происходило.

Ранее были названы дата и место подписания соглашения США и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!