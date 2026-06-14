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Титов пообещал скорое урегулирование вопроса по «Силе Сибири — 2»

Титов: вопрос с газопроводом «Сила Сибири — 2» будет решен в ближайшее время
Александр Кряжев/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил в интервью ТАСС, что вопрос с газопроводом «Сила Сибири — 2» будет решен в ближайшее время.

«Пресса много писала о «Силе Сибири - 2», которая до сих пор не подписана. Но я могу вам сказать, хотя я не занимаюсь этим вопросом, но то, что я знаю как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос стоит в технических проблемах», — сказал Титов.

По его словам, вопрос не в том, что цена проекта не может быть урегулирована, а больше в логистике и принятии правильного решения о маршруте прохождения газопровода. В раговоре с журналистами Титов отметил, что это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время.

Он указал, что в данном случае нужно сопоставить два ключевых фактора: минимизацию расходов на строительство, а также обеспечение безопасности и надежности маршрута. Именно поэтому, пояснил он, вопрос пока обсуждается, и на прошедшей встрече в Пекине никто не стремился принимать поспешных решений.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по «Силе Сибири — 2». Представитель Кремля также отмечал, что стороны в целом достигли понимания по основным параметрам проекта.

Ранее Новак рассказал о подготовке к подписанию соглашений по «Силе Сибири — 2».

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