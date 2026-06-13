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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Компании США заместили в Африке традиционных поставщиков бензина и дизеля

SABC: страны Африки увеличили закупки бензина и дизеля у США
Константин Михальчевский/РИА Новости

Компании США быстро замещают в странах Африки традиционных поставщиков бензина и дизеля из Ближнего Востока на фоне конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщила радиостанция SABC.

Отмечается, что импорт американского топлива в африканские страны значительно увеличился с момента начала боевых действий в Персидском заливе в феврале этого года. Так, Южно-Африканская Республика за указанный период импортировала из США 5 млн баррелей дизельного топлива и 400 тыс. баррелей бензина. Прежде страна никогда не закупала топливо в таких объемах у американских компаний.

В настоящее время в ЮАР не ведется промышленная добыча нефти. Страна потребляет в сутки чуть более 600 тыс. баррелей нефтепродуктов. Из них 160 тыс. баррелей моторного топлива получают из добываемого в ЮАР угля. Остальное — закупки с мирового рынка. До этого времени ЮАР закупал более 70% энергоносителей из Омана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Крупные закупки американского топлива также осуществляют Кот-д'Ивуар и Намибия, которые ранее приобретали его у стран Персидского залива. Радиостанция отмечает, что Соединенные Штаты становятся для Африки одним из основных источников дизеля и бензина.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Европа компенсировала нехватку топлива с Ближнего Востока за счет увеличения импорта из Нигерии.

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