Европа компенсирует нехватку топлива с Ближнего Востока за счет Нигерии

В мае Европа увеличила объемы импорта авиационного топлива из Нигерии на фоне ухудшения ситуации в Персидском заливе. Об этом сообщило нигерийское телевидение со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Основным поставщиком авиакеросина из Нигерии в Европу является нефтеперерабатывающий завод миллиардера Алико Данготе. В 2025 году большая часть этого топлива поступала в Европу из стран Ближнего Востока, где объемы составили 375 тыс. баррелей при общем импорте 550 тыс. баррелей в сутки. Из них 300 тыс. баррелей в сутки проходило через Ормузский пролив. После закрытия пролива Ираном, Нигерия увеличила экспорт авиационного топлива в Европу до 416 тыс. баррелей в сутки в апреле, а в мае этот показатель достиг 650 тыс. баррелей в сутки.

На прошлой неделе Нигерия, Алжир и Нигер дали официальный старт реализации масштабного энергетического проекта — Транссахарского газопровода. Магистраль протяженностью 4128 км призвана наладить экспорт природного газа в европейские страны в объеме до 30 млрд кубометров в год. Данная инициатива является ключевым элементом плана ЕС по диверсификации поставок энергоносителей и постепенному отказу от российского газа.

Ранее в Европе оценили ситуацию с топливом из-за нового витка войны против Ирана.