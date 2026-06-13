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Бизнес

В Пекине выступили против действий США в отношении китайских компаний

Минкоммерции: действия США против компаний КНР игнорируют договоренности
Mark Schiefelbein/AP

Ограничения США в отношении компаний из Китая противоречат договоренностям, достигнутым в рамках двустороннего саммита в Пекине. Об этом заявили в Минкоммерции Китая, комментируя внесение Вашингтоном ряда китайских предприятий в список «оборонных компаний», передает агентство «Синьхуа».

В ведомстве подчеркнули, что действия Соединенных Штатов серьезно подрывают международный экономический и торговый порядок, препятствуют стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек и наносят значительный урон законным правам и интересам предприятий Китая.

8 июня Пентагон сообщил о внесении 188 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. В ведомстве отметили, что компании напрямую или косвенно действуют на территории США.

9 июня официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против необоснованного давления США на китайские компании и включения их в «дискриминационные списки».

Ранее США заподозрили Китай в поддержке Ирана.

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