Китай выступил против необоснованного давления США на китайские компании

Китай решительно выступает против необоснованного давления США на китайские компании и включения их в «дискриминационные списки». Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай последовательно решительно выступает против того, что США чрезмерно расширяют понятие национальной безопасности, создают различные дискриминационные списки под всевозможными предлогами и необоснованно оказывают давление на китайские компании», — сказал дипломат.

Представитель МИД добавил, что Китай «примет необходимые меры и будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний».

До этого Пентагон сообщил о внесении 188 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. В ведомстве отметили, что компании напрямую или косвенно действуют на территории США.

В апреле технический директор работающей с Пентагоном компании Palantir Technologies Шьям Санкар заявил, что США располагают запасами вооружений всего на восемь дней крупномасштабного конфликта с Китаем, а должны иметь арсенал как минимум на 800 дней. По словам топ-менеджера, для выхода из этой ситуации Пентагон должен нарастить ассортимент и объем закупок вооружений, параллельно заказывая разработку новых видов военной техники.

Ранее США заподозрили Китай в поддержке Ирана.